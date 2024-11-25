"Сейчас ЦСКА не в том положении, чтобы позволять себе дорогостоящие покупки и укрепление состава. Но тот же "Локомотив" выбрал другое направление и сделал ставку на своих воспитанников. "Армейцев" не устраивает это направление, их академия сейчас не выдаёт таких же талантов, как академия "Локомотива". У ЦСКА нет денег для усиления и нет талантливых доморощенных игроков. Непонятно, что делать на этом этапе", – приводит слова Кирьякова Metaratings.
Московский ЦСКА в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/25 одержал 8 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 5 поражений (разница мячей составила 25:12). Тем самым, "армейцы" под руководством сербского специалиста Марко Николича, который занял пост главного тренера в июне, набрали 27 очков, что на данный момент позволяет ЦСКА занимать шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание красно-синих от текущего лидера РПЛ - петербургского "Зенита" - составляет 12 очков.
В следующем туре ЦСКА 30 ноября на своё поле встретится с казанским "Рубином". Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Кирьяков: у ЦСКА нет денег для усиления и нет талантливых доморощенных игроков. Что делать, непонятно
Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков высказался о стратегии развития московского ЦСКА на современном этапе.
Фото: ПФК ЦСКА