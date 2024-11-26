"Если государственные служащие, руководители регионов делают такие заявления на заседании Комиссии Госсовета по спорту, это значит, что они обладают достоверной информацией на данную тему. Всё-таки упомянутые десять клубов РПЛ — это уже не частный случай, а настоящий системный кризис. Можете быть уверены, что РФС обсудит с органами власти и акционерами клубов полученную информацию, а также окажет максимальное содействие правоохранительным органам в проведении объективного расследования", - приводит слова Митрофанова RT.
26 ноября в телеграм-канале губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева было опубликовано видео, на котором снято заявление главы региона о наличии коррупции в российском футболе. По его словам, два месяца назад от самарского футбольного клуба "Крылья Советов" некие преступники потребовали погашения задолженности, которая возникла из-за неоплаты услуг судейскому корпусу.
Позднее Федорищев сказал, что у него нет фактов, которые подтверждали бы существование коррупционной системы и с которыми можно было бы обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела.
В РФС заявили о системным кризисе из-за слов Федорищева о коррупции в российском футболе
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал заявление главы Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе.
Фото: РФС