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Глава Самарской области Федорищев пообещал навести порядок в "Крыльях Советов"

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался об управлении работой самарского футбольного клуба "Крылья Советов".
Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева
"Я исполняю обязанность учредителя "Крыльев", наведу порядок. Если будут провоцировать, буду проводить работу еще более жестко. Те, кто считает, что им все можно, приходите на матчи — чего вы прячетесь", - приводит слова Федорищева "Матч ТВ".

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о наличии в российском футболе коррупционной системе судейства. Согласно его словам, в этой системе принимают участие больше 10 команд Российской Премьер-Лиги, который в общей сложности тратят в год больше 500 миллионов рублей. Более того, от "Крыльев Советов" вымогают 36 миллионов рублей за оплату услуг судейскому корпусу.

"Крылья Советов", набрав за 16 туров 15 очков, на данный момент занимают двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.

Крылья Советов
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