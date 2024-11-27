По информации источника, если подмосковные "Химки" в ближайших двух матчах не покажут удовлетворительный результат, то Франк Артига покинет пост главного тренера.
Сегодня, 27-го ноября, подмосковный клуб сыграет на выезде с екатеринбургским "Уралом" в 1/4 финала Пути регионов Кубка России. В чемпионате России команде Франка Артиги предстоит сыграть в 17-м туре на выезде с московским "Локомотивом", а затем провести выездную встречу с московским "Динамо".
После 16-ти сыгранных туров подмосковные "Химки" располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13-ю набранными очками в своем активе.
Источник: "Чемпионат".
Источник: инвестор "Химок" недоволен Артигой, тренеру дали два матча на исправление ситуации
Инвестор "Химок" Туфан Садыгов недоволен работой главного тренера Франка Артиги.
Фото: ФК "Химки"