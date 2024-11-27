"Я знаю прецеденты, когда тренер не самого сильного клуба получает порядка 100 млн фикс. Извините меня, но 100 млн руб. в год – это достаточно серьезное вознаграждение. Если человек так оценен профессиональным сообществом, другие клубы приглашают его на 120 млн руб. в год, а у нас платят 100, и он показывает должный результат – хорошо. А если он стоит 1 млн в месяц, 12 млн в год, а у нас платят 100 млн, это вызывает вопросы", - приводит слова Федорищева телеграм-канал "Волжская защепка".
В самарском футбольном клубе "Крылья Советов", учредителем которого выступает Самарская область, с июля 2020 года пост главного тренера занимает Игорь Осинькин.
Накануне Вячеслав Федорищев выступил с заявлением по поводу наличия в судейском корпусе отечественного футбола коррупционной системы, которая включает в себя свыше десятка команд чемпионата России и насчитывает годовой оборот денежных средств размером в 500 миллионов рублей. А с "Крыльев Советов" требуют оплаты задолженности размером 36 миллионов рублей за оплату оказанных услуг судейского корпуса.
Губернатор Самарской области: если тренер стоит 12 млн в год, а ему платят 100 млн, это вызывает вопросы
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поделился своим мнением о зарплатах футбольных тренеров.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева