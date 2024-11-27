Тренер "Химок" Артига: перед серией пенальти Хосонову сказал просто: "Спасибо"

Главный тренер подмосковных "Химок" Франк Артига ответил, были ли в его карьере такие драматичные концовки матчей, как в проигранной игре с "Уралом".

Фото: ФК "Химки"





27 ноября подмосковные "Химки" в выездном матче первого этапа 14 финала Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 в серии послематчевых пенальти проиграли екатеринбургскому "Уралу" (1:1, 3:4 пен.).



В компенсированное время у команды Франка Артиги был удалён вратарь Игорь Обухов, а так как замен у химчан больше не было, в ворота встал полевой игрок - полузащитник Хетаг Хосонов. В серии пенальти 26-летний футболист не отбил ни одного удара хозяев и при этом не реализовал собственную попытку. "У меня была большая карьера, в которой преобладали позитивные моменты над негативными. Нам сейчас нужно проанализировать эту игру и готовиться к матчу с " Локомотивом " в РПЛ. Что сказал Хосонову перед серией пенальти? Просто спасибо", - приводит слова Артиги "Матч ТВ" 27 ноября подмосковные "Химки" в выездном матче первого этапа 14 финала Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 в серии послематчевых пенальти проиграли екатеринбургскому "Уралу" (1:1, 3:4 пен.).В компенсированное время у команды Франка Артиги был удалён вратарь Игорь Обухов, а так как замен у химчан больше не было, в ворота встал полевой игрок - полузащитник Хетаг Хосонов. В серии пенальти 26-летний футболист не отбил ни одного удара хозяев и при этом не реализовал собственную попытку.

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Урал