"Уже есть разговоры о продлении контракта? Пока нет, надеюсь будут. От чего зависит? Наверное, от моей формы в первую очередь, потому что я действующий футболист", - сказал Смолов.
Перед стартом текущего сезона Смолов подписал контракт с "Краснодаром", уйдя в качестве свободного агента из московского "Динамо". Соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне нападающий забил за "быков" четыре гола и сделал три голевые передачи в 19-и матчах во всех турнирах.
Источник: "Матч ТВ"
Нападающий "Краснодара" Смолов: разговоров о продлении контракта пока нет, надеюсь будут
34-летний нападающий "Краснодара" Фёдор Смолов высказался о продолжении карьеры в стане "быков".
Фото: ФК "Краснодар"