- Переживаю, что не реализовал стопроцентный момент. Леша Батраков отдал отличную передачу, я был обязан забивать. Спасибо ребятам за самоотдачу. К сожалению, нам немного не хватило до победы. Я сделаю все, чтобы исправиться за сегодня в ближайших матчах.
"Локомотив" в ответном поединке в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России проиграл столичному "Динамо" со счетом 0:1 (первая игра - 2:1). В серии пенальти удача была на стороне бело?голубых - 4:3. "Локомотив" продолжит борьбу за кубок в Пути регионов.
В нынешнем сезоне левый фланговый защитник Наир Тикнизян принял участие в 21 игре за "железнодорожников", в которых отметился двумя забитыми мячами и отдал три голевые передачи на партнеров.
Источник: "Матч ТВ"
Тикнизян: сделаю все, чтобы исправиться за сегодня в ближайших матчах
Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян признался, что переживает из-за нереализованного момента в ответном кубковом матче против "Динамо" (0:1, 3:4 - по пенальти).
Фото: ФК "Локомотив"