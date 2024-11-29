"На следующей неделе встретимся с руководством "Динамо" и еще поговорим. У меня закончилась стажировка. Мы все остались довольны. Будем думать. Моя задача — никому не мешать. Сейчас очень плотный график, остались две важные игры", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Александр Мостовой обучается на получение тренерской лицензии в академии РФС с лета прошлого года. В ноябре экс-игрок сборной России прошел стажировку в московском "Динамо".
После 16-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком в своем активе. В 17-м туре чемпионата России "Динамо" сыграет на выезде с грозненским "Ахматом". Команда Марцела Лички вышла в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.
Мостовой обсудит продолжение сотрудничества с "Динамо"
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой может занять должность в московском "Динамо".
Фото: РФС