"Мы всегда жили и работали в категории чистого спорта. Для нас ничего не меняется. Пускай в этой истории разберутся правоохранительные органы. Я на это реагирую абсолютно спокойно", - приводит слова Медведева "Матч ТВ".
27 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев после своего заявления о существовании коррупционной системы в судейском корпусе российского футбола анонсировал создание общественного движения под названием "Чистый спорт".
Петербургский "Зенит", являясь действующим чемпионом России, после 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25, набрав 39 очков, занимает первое место в турнирной таблице.
Глава "Зенита" Медведев: мы всегда жили и работали в категории чистого спорта
Председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев отреагировал на инициативу губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева "Чистый спорт".
Фото: ФК "Зенит"