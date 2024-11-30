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Глава "Зенита" Медведев: мы всегда жили и работали в категории чистого спорта

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Председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев отреагировал на инициативу губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева "Чистый спорт".
Фото: ФК "Зенит"
"Мы всегда жили и работали в категории чистого спорта. Для нас ничего не меняется. Пускай в этой истории разберутся правоохранительные органы. Я на это реагирую абсолютно спокойно", - приводит слова Медведева "Матч ТВ".

27 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев после своего заявления о существовании коррупционной системы в судейском корпусе российского футбола анонсировал создание общественного движения под названием "Чистый спорт".

Петербургский "Зенит", являясь действующим чемпионом России, после 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25, набрав 39 очков, занимает первое место в турнирной таблице.

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