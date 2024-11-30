- Конечно, в ближайшее время может стать чемпионом. Любая команда может стать чемпионом России. При каких обстоятельствах? Если будем выполнять от и до установки тренерского штаба и сохранять концентрацию в каждом матче, - цитирует защитника красно-синих Metaratings.
ЦСКА в этом сезоне в 16-ти турах набрал 26 очков и идет на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре подопечные Марко Николича на своем поле примут "Рубин", матч пройдет сегодня в Москве, начало игры запланировано на 16:30 мск.
Круговой в текущем сезоне принял участие в 16-ти матчах РПЛ, один раз поразил ворота соперника и сделал три ассиста на партнеров. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года.
Защитник ЦСКА Круговой рассказал, при каких условиях его команда может стать чемпионом
Футболист столичного ЦСКА Данил Круговой рассказал, в каком случае "армейцы" могут выиграть золотые медали.
Фото: ПФК ЦСКА