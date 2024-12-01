Заварзин - о "Краснодаре": так они никогда не станут чемпионами. Играют дома, а руки трясутся

- Где сегодня был тренер "Краснодара"? Играет команда дома, а руки трясутся. Какие они чемпионы, если они в таком ответственном матче проигрывают? Так они никогда чемпионами, к сожалению, не станут. Не могут собраться и реализовать свои возможности. Не спорю, там прекрасная команда, прекрасные игроки. И что дальше?
"Спартак" сегодня сыграл очень хорошо. Когда тренер выставляет оптимальный состав, у команды все в порядке. Если же тренер начинает экспериментировать, все идёт не так.
"Спартак" сегодня сыграл очень хорошо. Когда тренер выставляет оптимальный состав, у команды все в порядке. Если же тренер начинает экспериментировать, все идёт не так.
Во встрече 17-го тура чемпионата России "Спартак" одержал крупную победу с "Краснодаром" (3:0) . Дублем отметился коста-риканский нападающий красно-белых Манфред Угальде. В активе "Спартака" 34 очка и третья строка в турнирной таблице, при отставании от лидирующего "Зенита" в 5 очков. "Краснодар" с 38-ю очками занимает 2 место.
Алина Гущина, Rusfootball.info