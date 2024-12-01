Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Локомотив
1 - 3 1 3
ХимкиЗавершен
Зенит
2 - 3 2 3
Крылья СоветовЗавершен
Динамо Мх
0 - 0 0 0
ФакелЗавершен
Краснодар
0 - 3 0 3
СпартакЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Чайка
1 - 1 1 1
УралЗавершен
Ротор
1 - 1 1 1
ШинникЗавершен
Сочи
2 - 0 2 0
КАМАЗЗавершен
Торпедо
1 - 0 1 0
ТюменьЗавершен
Родина
0 - 3 0 3
НефтехимикЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
3 - 0 3 0
Астон ВиллаЗавершен
Тоттенхэм
1 - 1 1 1
ФулхэмЗавершен
Манчестер Юнайтед
4 - 0 4 0
ЭвертонЗавершен
Ливерпуль
2 - 0 2 0
Манчестер СитиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
2 - 2 2 2
ЖиронаЗавершен
Реал Мадрид
2 - 0 2 0
ХетафеЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
0 - 2 0 2
ДженоаЗавершен
Парма
3 - 1 3 1
ЛациоЗавершен
Торино
0 - 1 0 1
НаполиЗавершен
Фиорентина
Прерван
Интер

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
2 - 0 2 0
ХоффенхаймЗавершен
Хайденхайм
0 - 4 0 4
АйнтрахтЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монпелье
2 - 2 2 2
ЛилльЗавершен
Гавр
0 - 1 0 1
АнжеЗавершен
Лион
4 - 1 4 1
НиццаЗавершен
Тулуза
2 - 0 2 0
ОсерЗавершен

Заварзин - о "Краснодаре": так они никогда не станут чемпионами. Играют дома, а руки трясутся

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин прокомментировал Rusfootball.info крупную победу "красно-белых" над "Краснодаром" в матче 17-го тура РПЛ (3:0)
- Где сегодня был тренер "Краснодара"? Играет команда дома, а руки трясутся. Какие они чемпионы, если они в таком ответственном матче проигрывают? Так они никогда чемпионами, к сожалению, не станут. Не могут собраться и реализовать свои возможности. Не спорю, там прекрасная команда, прекрасные игроки. И что дальше?

"Спартак" сегодня сыграл очень хорошо. Когда тренер выставляет оптимальный состав, у команды все в порядке. Если же тренер начинает экспериментировать, все идёт не так.


Во встрече 17-го тура чемпионата России "Спартак" одержал крупную победу с "Краснодаром" (3:0) . Дублем отметился коста-риканский нападающий красно-белых Манфред Угальде. В активе "Спартака" 34 очка и третья строка в турнирной таблице, при отставании от лидирующего "Зенита" в 5 очков. "Краснодар" с 38-ю очками занимает 2 место.

Алина Гущина, Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится