"В матче Кубка России "Ростов" - "Спартак" рассмотрим поведение главного тренера Станковича, который умышленно разбил боковое защитное стекло скамейки запасных", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".
Напомним, эпизод о котором идет речь состоялся во время матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором "Ростов" принимал на своем поле московский "Спартак". Игра завершилась поражением красно-белых со счетом 1:2 и вылетом команды в сетку Пути регионов. Сербский главный тренер столичного коллектива Деян Станкович разбил стекло на скамейке запасных "Ростов Арены". После игры специалист извинился за свой поступок.
КДК рассмотрит поведение Станковича, разбившего стекло на скамейке запасных "Ростов Арены"
Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что организация оценит эпизод с наставником "Спартака" Деяном Станковичем во время четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России против "Ростова".
Фото: скриншот трансляции "Матч ТВ"