Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ахмат
19:00
ДинамоНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Рома
22:45
АталантаНе начат

КДК рассмотрит поведение Станковича, разбившего стекло на скамейке запасных "Ростов Арены"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что организация оценит эпизод с наставником "Спартака" Деяном Станковичем во время четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России против "Ростова".
Фото: скриншот трансляции "Матч ТВ"
"В матче Кубка России "Ростов" - "Спартак" рассмотрим поведение главного тренера Станковича, который умышленно разбил боковое защитное стекло скамейки запасных", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".

Напомним, эпизод о котором идет речь состоялся во время матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором "Ростов" принимал на своем поле московский "Спартак". Игра завершилась поражением красно-белых со счетом 1:2 и вылетом команды в сетку Пути регионов. Сербский главный тренер столичного коллектива Деян Станкович разбил стекло на скамейке запасных "Ростов Арены". После игры специалист извинился за свой поступок.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится