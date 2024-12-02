"Ощущения от "Спартака" хорошие. Клуб прогрессирует. Мы уже отмечали, что команда управляемая. Сначала они подобрали футболистов подходящего уровня, затем Станкович себе сделал состав, чётко расставил игроков по своей схеме. Видно, что команда едина, работает, как единый механизм. К тому же у "Спартака" просто отменная физическая подготовка, она на высочайшем уровне", — приводит слова Колоскова Legalbet.
В 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский "Спартак" на выезде со счётом 3:0 обыграл футбольный клуб "Краснодар". Благодаря этой победе красно-белые набрали 34 очка и поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России.
В следующем туре, который станет последним перед зимним перерывом в РПЛ, "Спартак" 7 декабря на своем поле встретится с тольяттинским "Акроном". Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
"Ощущения хорошие". Колосков отметил прогресс московского "Спартака"
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о выступлении московского "Спартака" в последних матчах текущего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"