Слежу ли за матчами "Краснодара"? Удивлен тем, как команда на равных борется с "Зенитом"? Могу сказать лишь одно: я рад за "Краснодар", - цитирует Ивича "Матч ТВ".
Напомним, Владимир Ивич возглавлял "Краснодар" с начала 2023 года и покинул клуб в марте этого года.
После 17 сыгранных туров краснодарская команда набрала 38 очков и находится на второй позиции в турнирной таблице РПЛ. "Быки" отстают от "Зенита", идущего первым, на одно очко. В заключительном туре перед зимней паузой в чемпионате краснодарцы примут дом московский "Локомотив".
Ивич: я рад за "Краснодар"
Экс-наставник "Краснодара" Владимир Ивич признался, что его радуют результаты бывшей команды.
Фото: ФК "Краснодар"