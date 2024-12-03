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Ивич: я рад за "Краснодар"

Экс-наставник "Краснодара" Владимир Ивич признался, что его радуют результаты бывшей команды.
Фото: ФК "Краснодар"
Слежу ли за матчами "Краснодара"? Удивлен тем, как команда на равных борется с "Зенитом"? Могу сказать лишь одно: я рад за "Краснодар", - цитирует Ивича "Матч ТВ".

Напомним, Владимир Ивич возглавлял "Краснодар" с начала 2023 года и покинул клуб в марте этого года.

После 17 сыгранных туров краснодарская команда набрала 38 очков и находится на второй позиции в турнирной таблице РПЛ. "Быки" отстают от "Зенита", идущего первым, на одно очко. В заключительном туре перед зимней паузой в чемпионате краснодарцы примут дом московский "Локомотив".

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