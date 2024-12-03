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Metaratings: "Реал Сосьедад" следит за хавбеком ЦСКА Файзуллаевым

По информации СМИ, полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев находится в центре внимания испанского "Реала Сосьедад".
Фото: ПФК ЦСКА
Напомним, в составе испанского клуба с августа прошлого года выступает российской полузащитник Арсен Захарян, который был выкуплен у московского "Динамо".

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Аббосбека Файзуллаева в 6 млн евро. Контракт 21-летнего игрока сборной Узбекистана с московским ЦСКА рассчитан на срок до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне полузащитник 22 раза появился на поле в официальных матчах, в которых забил 3 гола и отдал 6 голевых передач.

Источник: Metaratings

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