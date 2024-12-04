- Для Файзуллаева переход в "Монако" – это очень хороший вариант. Для ЦСКА тоже неплохо, что за Аббосбека предлагают 15 млн евро. Нужно до лета подобрать футболиста на замену Аббосу, - цитирует Алдонина "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Монако" заинтересован в услугах 21-летнего футболиста ЦСКА. Сообщалось, что монегаски готовы заплатить за полузащитника 15 миллионов евро.
Файзуллаев пополнил состав ЦСКА в августе 2023 года. С того момента футболист провел за московскую команду 54 матча во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 20 голевых передач. Контракт Файзуллаева с ЦСКА рассчитан до 2026 года, трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в шесть миллионов евро.
Алдонин: "Монако" - очень хороший вариант для Файзуллаева
Экс-игрок ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин высказался об интересе к полузащитнику "армейцев" Аббосбеку Файзуллаеву со стороны европейских клубов.
Фото: Официальный сайт РПЛ