Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
22:30
Ноттингем ФорестНе начат
Ньюкасл
22:30
ЛиверпульНе начат
Эвертон
22:30
ВулверхэмптонНе начат
Саутгемптон
22:30
ЧелсиНе начат
Арсенал
23:15
Манчестер ЮнайтедНе начат
Астон Вилла
23:15
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
23:00
Реал МадридНе начат

Кубок Италии

Новости
Фиорентина
23:00
ЭмполиНе начат

Кубок Германии

Новости
Вольфсбург
20:00
ХоффенхаймНе начат
Кёльн
20:00
ГертаНе начат
РБ Лейпциг
22:45
АйнтрахтНе начат
Карлсруэ
22:45
АугсбургНе начат

Ромащенко: я вообще не сомневался, что Дзюба ярко вернется в РПЛ

Российский тренер Мирослав Ромащенко высказался о форварде "Акрона" Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"
- Я вообще не сомневался, что Дзюба ярко вернётся в РПЛ. Его КПД на очень высоком уровне. Мы же видим, как рядом с ним стали вести себя игроки "Акрона" - и дело не только в моментах и голевых передачах, или в выходе через него из обороны, но и в ментальности, харизме, уверенности, - цитирует Ромащенко "РБ Спорт".

37-летний Дзюба является футболистом тольяттинской команды с сентября этого года, заключив с клубом соглашение до конца сезона. Футболист провел за "Акрон" 10 матчей, дважды поразил ворота соперников и сделал три голевые передачи.

"Акрон" с Дзюбой набрал 19 очков и располагается на девятой строчке в турнирной таблице. В следующем туре "Акрон" на выезде сыграет против лидера текущего сезона "Зенита", встреча пройдет 7 декабря в рамках 18-го тура РПЛ, начало матча запланировано на 16:30 мск.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится