- Я вообще не сомневался, что Дзюба ярко вернётся в РПЛ. Его КПД на очень высоком уровне. Мы же видим, как рядом с ним стали вести себя игроки "Акрона" - и дело не только в моментах и голевых передачах, или в выходе через него из обороны, но и в ментальности, харизме, уверенности, - цитирует Ромащенко "РБ Спорт".
37-летний Дзюба является футболистом тольяттинской команды с сентября этого года, заключив с клубом соглашение до конца сезона. Футболист провел за "Акрон" 10 матчей, дважды поразил ворота соперников и сделал три голевые передачи.
"Акрон" с Дзюбой набрал 19 очков и располагается на девятой строчке в турнирной таблице. В следующем туре "Акрон" на выезде сыграет против лидера текущего сезона "Зенита", встреча пройдет 7 декабря в рамках 18-го тура РПЛ, начало матча запланировано на 16:30 мск.
Ромащенко: я вообще не сомневался, что Дзюба ярко вернется в РПЛ
Российский тренер Мирослав Ромащенко высказался о форварде "Акрона" Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"