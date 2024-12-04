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Угальде: конечно, я оправдал свою трансферную стоимость

Форвард столичного "Спартака" Манфред Угальде считает, что оправдал свою трансферную стоимость.
Фото: ФК "Спартак"
- За первые три месяца моего пребывания здесь все изменилось. Теперь мы создаем больше моментов. Также в прошлом сезоне мне было сложно играть с двумя нападающими, я к этому не привык. Оправдал ли я свою трансферную стоимость? Конечно, - цитирует Угальде "Р-Спорт".

22-летний Угальде пополнил состав "Спартака" в январе этого года, перейдя из "Твенте" за 13 миллионов евро. Футболист провел за красно-белых 37 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал три голевые передачи. Контракт нападающего со "Спартаком" рассчитан до июня 2028 года, трансферная стоимость Угальде оценивается в девять миллионов евро.

В этом сезоне РПЛ Угальде является лучшим бомбардиром чемпионата - нападающий красно-белых провел 17 матчей и забил 14 голов.

"Спартак" имеет в своем активе 34 очка и идет на третьей строчке в турнирной таблице. В следующем туре команда Деяна Станковича на своем поле примет "Пари НН" (7 декабря).

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