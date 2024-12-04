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Каррера: сейчас "Спартак" — претендент на чемпионство

Бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера считает красно-белых претендентами на чемпионство.
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" хорошо справляется, команда сократила дистанцию с лидерами таблицы. Так что сейчас "Спартак" — претендент на чемпионство", - цитирует Карреру "РБ Спорт".

После 17-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 34-мя набранными очками в своем активе. В 18-м туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на своем поле с "Пари НН", который занимает 12-е место.

Напомним, что этим летом команду возглавил сербский специалист Деян Станкович, ранее работавший в "Ференцвароше" и "Црвене Звезде". Красно-белые вылетели из верхней сетки Кубка России и сыграют в Пути регионов с тольяттинским "Акроном" на выезде.

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