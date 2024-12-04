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Широков: за время, что Соболев в "Зените", можно было три раза адаптироваться

Экс-полузащитник "Зенита" Роман Широков высказался о проблемах нападающего Александра Соболева в санкт-петербургском клубе.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"А зачем Соболеву адаптироваться? Он из другой страны приехал? За то время, которое он в "Зените", можно было уже раза три адаптироваться", - цитирует Широкова "Чемпионат".

Александр Соболев перебрался в "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила 10 миллионов евро. В первых 10-ти матчах за сине-бело-голубых в РПЛ форвард не отметился результативными действиями. В 5-ти матчах за "Зенит" в Кубке России на счету Соболева 2 гола и 1 голевая передача.

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