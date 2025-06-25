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Гришин - о Жемалетдинове: ЦСКА правильно сделал, что не стал продлевать с ним контракт

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался о возможном уходе из московского клуба полузащитника Рифата Жемалетдинова.

Фото: ПФК ЦСКА
«От Жемалетдинова ждали большего. Рифат, по-моему, сыграл только три матча в основном составе. Его просто знал Николич, поэтому взял его в ЦСКА. Но свои сильные качества Жемалетдинов не показал. Руководство правильно сделало, что не стало продлевать с ним контракт», - цитирует Гришина «Чемпионат».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что турецкий «Кайсериспор» проявляет интерес к 28-летнему полузащитнику.

В минувшем сезоне Жемалетдинов принял участие в 29 матчах во всех турнирах за ЦСКА, забив два гола. Также на его счету три результативные передачи.

Контракт футболиста с армейцами заканчивается 30-го июня 2025 года.

По итогам сезона-2024/25 ЦСКА занял третье место в турнирной таблице РПЛ, а также выиграл Кубок России.

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