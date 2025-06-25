"Севилья" интересуется нападающим "Зенита" Кассьеррой? На данный момент у нас другие цели", - сказали "СЭ" в пресс-службе испанского клуба.
Напомним, ранее сообщалось о том, что "Севилья" может приобрести в это летнее трансферное окно нападающего "Зенита" Матео Кассьерру.
28-летний колумбийский форвард защищает сине-бело-голубые цвета с лета 2022 года. На счету Кассьерры 111 матчей за петербургскую команду во всех турнирах, в которых он забил 42 гола и отдал 21 голевую передачу.
В "Севилье" высказались об интересе к форварду "Зенита" Кассьерре
В пресс-службе "Севильи" прокомментировали информацию о возможном трансфере нападающего "Зенита" Матео Кассьерры.
Фото: ФК "Зенит"