По информации источника, клубы из чемпионатов Катара и ОАЭ проявляют интерес к бывшему нападающему "Краснодара" Федору Смолову. Сообщается, что это команды, занимающие в своих первенствах нижние строчки, которые предлагают 35-летнему футболисту небольшую зарплату.
Напомним, по окончании минувшего сезона Смолов покинул "Краснодар" в качестве свободного агента. В сезоне 2024/2025 он принял участие в 23 матчах за "быков", забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает россиянина в 1 миллион евро.
Источник: Metaratings
Источник: Смоловым интересуются клубы из Катара и ОАЭ
Федор Смолов может перебраться в чемпионат Катара или ОАЭ.
Фото: ФК "Краснодар"