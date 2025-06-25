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Источник: Смоловым интересуются клубы из Катара и ОАЭ

Федор Смолов может перебраться в чемпионат Катара или ОАЭ.
Фото: ФК "Краснодар"
По информации источника, клубы из чемпионатов Катара и ОАЭ проявляют интерес к бывшему нападающему "Краснодара" Федору Смолову. Сообщается, что это команды, занимающие в своих первенствах нижние строчки, которые предлагают 35-летнему футболисту небольшую зарплату.

Напомним, по окончании минувшего сезона Смолов покинул "Краснодар" в качестве свободного агента. В сезоне 2024/2025 он принял участие в 23 матчах за "быков", забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает россиянина в 1 миллион евро.

Источник: Metaratings

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