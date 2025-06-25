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Агент Ракова: рассматривали аренду, так как в "Локомотив" была приобретена большая группа игроков

Агент вингера "Локомотива" Вадима Ракова Владимир Кузьмичев рассказал об аренде игрока в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Локомотив"
- Рассматривали аренду исходя из того, что в "Локомотив" была приобретена большая группа игроков. Посоветовавшись с руководством клуба, приняли решение об аренде. Понятно, что в "Крыльях Советов" перестановки, но клуб его ведет давно. Уже год следит. Годичная аренда без права выкупа.

Напомним, сегодня, 25 июня, пресс-служба самарского клуба сообщила, что нападающий московского "Локомотива" Вадим Раков прибыл в расположение "Крыльев Советов".

В завершившемся сезоне 20-летний вингер принял участие в 20 матчах за "железнодорожников" в российской Премьер-лиге, забил один гол и сделал четыре результативные передачи на партнеров. Также на счету форварда молодежной сборной России 2+2 по системе гол плюс пас в 9 играх минувшего Кубка России.

Источник: "СЭ"

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