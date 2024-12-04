"Что я думаю о Марко Николиче? Ну тренер и тренер. Я не вижу прогресса. Мне непонятно увольнение Владимира Федотова. При нём команда выглядела достаточно убедительно. При Николиче сейчас они менее убедительны", - цитирует Ледяхова Legalbet.
Российский тренер Владимир Федотов был уволен из московского ЦСКА летом текущего года. Под его руководством "армейцы" заняли 6-е место по итогам сезона 2023/24. Перед стартом текущего сезона команду возглавил серб Марко Николич, который ранее работал в "Локомотиве" и в "Аль-Ахли" из ОАЭ.
После 17-ти туров в активе подопечных Марко Николича 28 очков. Красно-синие располагаются на 6-й строчке в турнирной таблице. В 18-м туре РПЛ ЦСКА сыграет на выезде с "Факелом". Игра пройдет в воскресенье, 8-го декабря.
Ледяхов: мне непонятно увольнение Федотова из ЦСКА. При Николиче они менее убедительны
Фото: официальный сайт ЦСКА