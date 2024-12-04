Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
2 - 0 2 0
Ноттингем Форест1 тайм
Эвертон
2 - 0 2 0
Вулверхэмптон1 тайм
Ньюкасл
1 - 0 1 0
Ливерпуль1 тайм
Саутгемптон
1 - 3 1 3
Челси1 тайм
Арсенал
0 - 0 0 0
Манчестер Юнайтед1 тайм
Астон Вилла
0 - 0 0 0
Брентфорд1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
0 - 0 0 0
Реал Мадрид1 тайм

Кубок Италии

Новости
Фиорентина
0 - 1 0 1
Эмполи1 тайм

Кубок Германии

Новости
Вольфсбург
3 - 0 3 0
ХоффенхаймЗавершен
Кёльн
2 - 1 2 1
ГертаЗавершен
РБ Лейпциг
1 - 0 1 0
Айнтрахт1 тайм
Карлсруэ
0 - 0 0 0
Аугсбург1 тайм

Ледяхов: мне непонятно увольнение Федотова из ЦСКА. При Николиче они менее убедительны

Бывший тренер "Спартака" Игорь Ледяхов высказался о работе наставника ЦСКА Марко Николича.
Фото: официальный сайт ЦСКА
"Что я думаю о Марко Николиче? Ну тренер и тренер. Я не вижу прогресса. Мне непонятно увольнение Владимира Федотова. При нём команда выглядела достаточно убедительно. При Николиче сейчас они менее убедительны", - цитирует Ледяхова Legalbet.

Российский тренер Владимир Федотов был уволен из московского ЦСКА летом текущего года. Под его руководством "армейцы" заняли 6-е место по итогам сезона 2023/24. Перед стартом текущего сезона команду возглавил серб Марко Николич, который ранее работал в "Локомотиве" и в "Аль-Ахли" из ОАЭ.

После 17-ти туров в активе подопечных Марко Николича 28 очков. Красно-синие располагаются на 6-й строчке в турнирной таблице. В 18-м туре РПЛ ЦСКА сыграет на выезде с "Факелом". Игра пройдет в воскресенье, 8-го декабря.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится