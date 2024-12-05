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Полузащитник "Спартака" Маркиньос назвал три причины, почему его команда станет чемпионом

Полузащитник "Спартака" Маркиньос считает, что его команда может выиграть золотые медали по итогам сезона РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
- Три причины, почему мы станет чемпионами? Первое: "Спартак" - лучшая команда России. Второе: "Спартак" всегда играет от всего сердца. Третье: у нас замечательный тренер, - цитирует бразильца "Матч ТВ".

На прошлой неделе "Спартак" в гостях одержал победу над "Краснодаром" в рамках 17-го тура РПЛ, встреча завершилась со счетом 3:0. Маркиньос вышел на поле в стартовом составе, но не отметился голевыми действиями.

25-летний футболист выступает за столичный клуб с лета 2024 года. В РПЛ вингер провел за "Спартак" 14 матчей и сделал два ассиста на партнеров. Контракт игрока со "Спартаком" рассчитан до июня 2027 года.

"Спартак" после 17-ти туров идет на третьем месте в турнирной таблице. Лидером РПЛ является "Зенит", у которого на пять очков больше.

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