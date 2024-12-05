- Три причины, почему мы станет чемпионами? Первое: "Спартак" - лучшая команда России. Второе: "Спартак" всегда играет от всего сердца. Третье: у нас замечательный тренер, - цитирует бразильца "Матч ТВ".
На прошлой неделе "Спартак" в гостях одержал победу над "Краснодаром" в рамках 17-го тура РПЛ, встреча завершилась со счетом 3:0. Маркиньос вышел на поле в стартовом составе, но не отметился голевыми действиями.
25-летний футболист выступает за столичный клуб с лета 2024 года. В РПЛ вингер провел за "Спартак" 14 матчей и сделал два ассиста на партнеров. Контракт игрока со "Спартаком" рассчитан до июня 2027 года.
"Спартак" после 17-ти туров идет на третьем месте в турнирной таблице. Лидером РПЛ является "Зенит", у которого на пять очков больше.
Полузащитник "Спартака" Маркиньос назвал три причины, почему его команда станет чемпионом
Полузащитник "Спартака" Маркиньос считает, что его команда может выиграть золотые медали по итогам сезона РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"