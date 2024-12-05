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Гладилин: у "Зенита" достаточно денег, чтобы приобрести Угальде, но как его будут использовать?

Экс-футболист "Спартака" Валерий Гладилин высказался об игре форварда красно-белых Манфреда Угальде.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Угальде должен играть и забивать, пока он поймал игру. Продать всегда успеют. Если игрок хороший, покупатели всегда найдутся и сами предложат цену. Не попробует ли "Зенит" выкупить Угальде? Дело не в том, что у "Зенита" достаточно денег на Угальде, а как они его будут использовать? У "Зенита" хорошая линия атаки, там хорошие футболисты, и не так просто заиграть", - заявил Гладилин.

Манфред Угальде перебрался в московский "Спартак" из нидерландского "Твенте" в январе текущего года. Сумма трансфера составила 13 миллионов евро. В текущем розыгрыше РПЛ на счету коста-риканского нападающего 17 результативных действий (14+3) в 17-ти матчах. Угальде является лучшим бомбардиром чемпионата России.

"Спартак" набрал в 17-ти турах 34 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице. На 2-м месте расположился "Краснодар" с 38-ю очками. Возглавляющий чемпионскую гонку "Зенит" имеет в своем активе 39 очков. В заключительном туре осенней части сезона "Спартак" встретится с "Пари НН". Игра пройдет в субботу, 7-го декабря.

Источник: Metaratings

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