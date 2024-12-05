Сообщается, что глава региона указал два матча самарских "Крыльев Советов", где, по его мнению, имело место подозрительное судейство. Речь идет о матче 26-го тура РПЛ сезона-2021/22 "Химки" - "Крылья Советов", который прошёл 24 апреля 2022 года и завершился победой химчан со счётом 4:1, и о матче 24-го тура РПЛ сезона-2022/23 "Пари НН" - "Крылья Советов", который прошел 23 апреля 2023 года.
В письме было отдельно указано, что команду соперника самарского клуба в обоих матчах возглавлял Сергей Юран. При этом проверок в отношении сотрудников ни подмосковсного, ни нижегородского клуба не было
Источник: "РБ Спорт"
СМИ: губернатор Федорищев в письме в РПЛ указал на подозрительное судейство в матчах "Крыльев" против команд Юрана
По информации СМИ, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в письме к Российской Премьер-Лиге попросил пояснения, как РПЛ ведет борьбу с коррупцией.
Фото: ФК "Пари НН"