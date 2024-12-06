"Честно скажу, я с Соболевым не общаюсь. Но я думаю, что он сможет проявить себя в "Зените". У него есть все данные для этого. Сейчас главное для него — хорошо провести зимние сборы, а дальше всё уже будет зависеть от самого Саши", — приводит слова Бакаева Legalbet.
Александр Соболев является игроком петербургского "Зенита" с августа 2024 года, когда его выкупили у московского "Спартака" за 10 млн евро. С тех пор 27-летний форвард в составе сине-бело-голубых принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых результативными действиями не отметился, и в 5 матчах Кубка России, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
Напомним, Зелимхан Бакаев и Александр Соболев с января 2020 г. до июня 2022 г. были партнёрам по команде в московском "Спартаке".
Бакаев: я с Соболевым не общаюсь
Арендованный "Химками" полузащитник "Зенита" Зелимхан Бакаев поделился своим мнением о выступлении в петербургском клубе нападающего Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"