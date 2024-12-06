Таранов: вряд ли "Краснодар" будет фаворитом матча с "Локомотивом"

"Вряд ли "Краснодар" будет фаворитом матча с "Локомотивом". Но какие-то амбиции в игре "Краснодара" должны быть. "Локомотив" по последним турам выглядит не очень стабильно и захочет показать максимум того, что умеет. Очень сложно делать прогноз на этот матч", - цитирует Таранова "Чемпионат".
Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и московским "Локомотивом" состоится в воскресенье, 8-го декабря, в 19:30 по московскому времени. После 17-ти сыгранных туров южане располагаются на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 38-ю набранными очками. Команда Михаила Галактионова занимает 4-е место с 34-мя очками в своем активе.
Очная встреча команд в 7-м туре чемпионата России завершилась со счетом 3:0 в пользу "Краснодара". Забитыми мячами в том матче отметились Жоау Виктор, Эдуард Сперцян (пенальти) и Джон Кордоба.