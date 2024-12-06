Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Спартак
14:00
Нижний НовгородНе начат
Зенит
16:30
АкронНе начат
Ростов
16:30
Крылья СоветовНе начат
Динамо Мх
19:00
РубинНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
15:30
ЛиверпульНе начат
Брентфорд
18:00
НьюкаслНе начат
Кристал Пэлас
18:00
Манчестер СитиНе начат
Астон Вилла
18:00
СаутгемптонНе начат
Манчестер Юнайтед
20:30
Ноттингем ФорестНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лас-Пальмас
16:00
ВальядолидНе начат
Бетис
18:15
БарселонаНе начат
Валенсия
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Жирона
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Дженоа
17:00
ТориноНе начат
Ювентус
20:00
БолоньяНе начат
Рома
22:45
ЛеччеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хольштайн
17:30
РБ ЛейпцигНе начат
Байер
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Бохум
17:30
ВердерНе начат
Айнтрахт
17:30
АугсбургНе начат
Бавария
17:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монако
19:00
ТулузаНе начат
Ницца
21:00
ГаврНе начат
Анже
23:00
ЛионНе начат

"Можно сразу записать три очка "Спартаку". Ковтун - о предстоящей игре красно-белых с "Пари НН"

Бывший футболист "Спартака" Юрий Ковтун высказался о предстоящем матче 18-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с "Пари НН".
Фото: ФК "Спартак"
- Если рассуждать о последних матчах и потерях "Пари НН", можно сразу записать три очка "Спартаку". Соперник на бумаге слаб. Здесь всё зависит от "Спартака", - цитирует Ковтуна "Чемпионат".

Встреча 18-го тура чемпионата России пройдет сегодня, 7 декабря и начнется в 14:00 по столичному времени.

На данный момент в активе команды Деяна Станковича 34 очка, клуб занимает третье место в таблице РПЛ. У "Пари НН" 16 баллов, нижегородцы располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице.

Отметим, что "Спартак" имеет серию из пяти побед подряд в чемпионате. "Пари НН" в последний раз побеждал в РПЛ в начале ноября в 14-м туре (победа над "Ахматом" 2:0).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится