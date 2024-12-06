- Если рассуждать о последних матчах и потерях "Пари НН", можно сразу записать три очка "Спартаку". Соперник на бумаге слаб. Здесь всё зависит от "Спартака", - цитирует Ковтуна "Чемпионат".
Встреча 18-го тура чемпионата России пройдет сегодня, 7 декабря и начнется в 14:00 по столичному времени.
На данный момент в активе команды Деяна Станковича 34 очка, клуб занимает третье место в таблице РПЛ. У "Пари НН" 16 баллов, нижегородцы располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице.
Отметим, что "Спартак" имеет серию из пяти побед подряд в чемпионате. "Пари НН" в последний раз побеждал в РПЛ в начале ноября в 14-м туре (победа над "Ахматом" 2:0).
"Можно сразу записать три очка "Спартаку". Ковтун - о предстоящей игре красно-белых с "Пари НН"
Бывший футболист "Спартака" Юрий Ковтун высказался о предстоящем матче 18-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с "Пари НН".
Фото: ФК "Спартак"