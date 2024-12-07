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Сергей Юран: когда-нибудь я возглавлю "Спартак"

Российский тренер Сергей Юран заявил, что когда-нибудь возглавит московский "Спартак".
Фото: ФК "Химки"
"Когда-нибудь я возглавлю "Спартак". Моя цель – дойти до вершины. Команда очень давно не выигрывала чемпионат, болельщиков жалко. Одного кубка мало для такого великого клуба. Это народная команда", - цитирует Юрана "РБ Спорт".

Ранее Сергей Юран был главным тренером подмосковных "Химок", "Пари НН", "СКА-Хабаровска", калининградской "Балтики" и ярославского "Шинника".

Напомним, что летом этого года московский "Спартак" возглавил Деян Станкович, который ранее работал в венгерском "Ференцвароше" и сербской "Црвене Звезде". После 17-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на 3-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 34-мя набранными очками. Команда Деяна Станковича уступила "Ростову" в двухматчевом противостоянии в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

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