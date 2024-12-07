- Для тех, кто с первого раза не понял или недопонял, поясняю: контракт Сергея Богдановича Семака с ФК "Зенит" действует до завершения сезона-2029/30. И будет исполняться в полном соответствии с подписанным соглашением.
Напомним, Сергей Семак был назначен главным тренером "Зенита" в мае 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые завоевали шесть подряд чемпионских титулов, дважды становились обладателями Кубка России и пять раз выигрывали Суперкубок страны.
В текущем сезоне петербургская команда потерпела в РПЛ три поражения, трижды сыграла вничью и одержала 12 побед. После 18 сыгранных матчей "Зенит" занимает первое место в таблице, опережая "Краснодар", у которого игра в запасе, на одно очко.
Источник: "Матч ТВ"
Медведев: контракт Семака с "Зенитом" действует до конца сезона-2029/30
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев заявил, что главный тренер Сергей Семак отработает свой контракт до конца.
Фото: ФК "Зенит"