"По тому, как играют последнее время, однозначно "Спартак". Без вариантов. Такое ощущение, что они на мопедах сейчас ездят, им какие-то пропеллеры вставили, и они носятся как сумасшедшие", - приводит слова Радимова "Матч ТВ".
После 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский "Спартак", набрав 37 очков, расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Отставания от дуэта лидеров - "Краснодара" и петербургского "Зенита" - составляет 2 очка.
В последнем перед зимней паузой туре "Спартак" 7 декабря на своем поле выиграл у нижегородского "Пари НН" (3:0), тем самым, продлив свою победную серию до 6 матчей.
Радимов: игрокам "Спартака" какие-то пропеллеры вставили
Бывший игрок сборной России Владислав Радимов рассказал, на какую команду сейчас бы поставил, если бы чемпионат не прерывался на зимнюю паузу.
Фото: ФК "Спартак"