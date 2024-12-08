"Прежде всего, он на высокий уровень поднял физическую подготовленность игроков. Все равно в футболе, как и в любой другой командной игре, например, в хоккее, обязательно нужна физическая подготовленность. Если нет физических сил, то ничего не получается. А когда есть, тогда все приложится: техника, потом тактика и психология. И матч в Краснодаре показал, что у "Спартака" есть психология победителя", - приводит слова Орлова "Матч ТВ".
Московский "Спартак" в 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на выезде играл против футбольного клуба "Краснодар" и одержал победу со счётом 3:0. В следующем туре с таким же счётом красно-белые на своем поле обыграли нижегородский "Пари НН". Тем самым, "Спартак" набрал 37 очков и перед зимней паузой в чемпионате России расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидеров - "Краснодара" и "Зенита" - на 2 очка.
Деян Станкович занял пост главного тренера "Спартака" в мае 2024 года. Сербский специалист заключил с московским клубом контракт сроком до конца сезона-2025/26.
Орлов: матч в Краснодаре показал, что у "Спартака" есть психология победителя
Спортивный журналист Геннадий Орлов отметил заслугу главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича в положительном выступлении команды в последних матчах.
Фото: ФК "Спартак"