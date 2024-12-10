Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Динамо Загреб
20:45
СелтикНе начат
Жирона
20:45
ЛиверпульНе начат
Брюгге
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Брест
23:00
ПСВНе начат
Шахтер
23:00
БаварияНе начат
Аталанта
23:00
Реал МадридНе начат
Байер
23:00
ИнтерНе начат
РБ Лейпциг
23:00
Астон ВиллаНе начат
Ред Булл Зальцбург
23:00
ПСЖНе начат

Степашин - о выступлении "Зенита": вопрос мотивации, многим бразильцам неинтересно

Член совета директором столичного "Динамо" Сергей Степашин дал свой комментарий по поводу выступления "Зенита" в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
- Вопрос мотивации. Я уже говорил, что многим бразильцам неинтересно. В питерском "Зените" не так много отечественных футболистов играет, и очевидно, что Семаку надо что-то делать. Но это проблема питерского "Зенита", а не московского "Динамо", - передает слова Степашина "КП Спорт".

Напомним, петербургский клуб проиграл два последних матча в РПЛ - 1 декабря сине-бело-голубые дома уступили "Крыльям Советов" со счетом 2:3, а спустя шесть дней "Зенит" потерпел поражение от "Акрона" со счетом 1:2. Клуб с берегов Невы с 39 баллами в активе занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

В первом матче после зимней паузы "Зенит" дома примет столичный ЦСКА, матч пройдет в первых числах марта.

Московское "Динамо" в 18-ти турах набрало 35 очков и занимает четвертое место в таблице, отставание от лидирующего "Краснодара" составляет четыре очка.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится