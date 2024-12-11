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"Для меня он - лучше". Юран назвал назвал игрока, который ярче Угальде

Российский тренер Сергей Юран назвал лучшего футболиста нынешнего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Мне Батраков больше Угальде понравился. Посмотрите, сколько он забил и отдал передач. Это говорит об уровне. Для меня он - лучше. Хочется, чтобы он и дальше прогрессировал", - цитирует Юрана Legalbet.

По итогам первой части сезона российской Премьер-лиги костариканский центральный нападающий московского "Спартака" Манфред Угальде возглавляет гонку бомбардиров с 15 забитыми голами. Вторую строчку занимает атакующий полузащитник столичного "Локомотива" Алексей Батраков, записавший на свой счет 10 мячей. Также хавбек отметился шестью результативными передачами.

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