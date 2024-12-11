"Мне Батраков больше Угальде понравился. Посмотрите, сколько он забил и отдал передач. Это говорит об уровне. Для меня он - лучше. Хочется, чтобы он и дальше прогрессировал", - цитирует Юрана Legalbet.
По итогам первой части сезона российской Премьер-лиги костариканский центральный нападающий московского "Спартака" Манфред Угальде возглавляет гонку бомбардиров с 15 забитыми голами. Вторую строчку занимает атакующий полузащитник столичного "Локомотива" Алексей Батраков, записавший на свой счет 10 мячей. Также хавбек отметился шестью результативными передачами.
"Для меня он - лучше". Юран назвал назвал игрока, который ярче Угальде
Российский тренер Сергей Юран назвал лучшего футболиста нынешнего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"