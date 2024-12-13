"Думаю, Дзюба мог бы стать большим футбольным чиновником. У него есть большой опыт, он поиграл во многих клубах, выступал за сборную. Он понимает изнутри, как работает российский футбол. Кто должен быть руководителем, если не бывший футболист? Плюс он очень умный парень, он может добиться многого в этой сфере", - цитирует Божовича Sport24.
Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и подписал контракт до конца этого сезона. Ранее нападающий выступал за петербургский "Зенит", московский "Спартак", "Томь", тульский "Арсенал", "Ростов" и московский "Локомотив".
Всего на счету форварда 432 матча в Российской Премьер-Лиге, 163 забитых мяча и 98 результативных передач. Дзюба провел 55 встреч за национальную команду России и отметился 30-ю забитыми голами. Нападающий делит первую строчку в списке лучших бомбардиров в истории сборной России с Александром Кержаковым.
Божович: Дзюба мог бы стать большим футбольным чиновником
Бывший тренер ряда российских клубов Миодраг Божович высказался о нападающем "Акрона" Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"