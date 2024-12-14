34-летний Пьянич, известный по выступлению за "Барселону" и "Ювентус", перешёл в ЦСКА в качестве свободного агента в сентябре 2024 года. Футболист провёл за "армейцев" 11 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.
"Марко Николич рискнул и позвал звезду — Миралема Пьянича. Но звезду уже затухающую. И от этого, на мой взгляд, темп игры, темп развития атаки с его приходом понизился", - цитирует Орлова "РБ Спорт".
Геннадий Орлов: Пьянич - затухающая звезда
Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о полузащитнике ЦСКА Миралеме Пьяниче. Боснийца эксперт назвал "затухающей звездой".