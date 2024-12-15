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Божович: фаворит в чемпионской гонке — как всегда "Зенит", но не стоит ждать от них зимой громких трансферов

Бывший тренер ряда российских клубов Миодраг Божович высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Фаворит в чемпионской гонке — как всегда "Зенит". Однако, не думаю, что от них стоит ждать громких трансферов этой зимой. Не уверен, что они смогут договориться с какими-то серьезными европейскими клубами. В следующем году так же хотел бы видеть российские клубы в европейских турнирах. Но думаю, сейчас их уровень упал по сравнению с соперниками из топ-лиг", - цитирует Божовича Sport24.

После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками, "Зенит" располагается на второй строчке с таким же количеством очков в своем активе. Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении последних шести сезонов.

Команда Сергея Семака сыграет с "Ростовом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России, на прошлой стадии турнира петербуржцы одержали победу над грозненским "Ахматом" в двухматчевом противостоянии. Напомним, что сине-бело-голубые являются действующими обладателями трофея.

Российские клубы и сборная России отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.

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