С июля 2024 года Лайкин находится в аренде в красноярском "Енисее". Сообщается, что 21-летний футболист из-за небольшой игровой практики хочет сменить команду. Арендное соглашение между "Спартаком и "Енисеем" рассчитан на срок до конца текущего сезона, но красноярцы готовы досрочно отпустить игрока. При этом интерес к хавбеку проявляет "Нефтехимик", в составе которого Максим уже выступал в сезоне-2022/23.
В текущем сезоне Лайкин в составе "Енисея" принял участие в 12 официальных матчах (в среднем, 30,2 мин. за игру), в которых результативными действиями не отметился. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 300 тыс. евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Нефтехимик" скорее всего арендует полузащитника "Спартака" Лайкина
По информации СМИ, полузащитник московского "Спартака" Максим Лайкин весеннюю часть сезона-2024/25 проведёт в аренде в нижнекамском "Нефтехимике".
Фото: ФК "Спартак"