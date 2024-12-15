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Бояринцев: игроки "Зенита" в матчах с "Крыльями" и "Акроном" уже были на чемоданах — это непрофессионально

Главный тренер волгоградского "Ротора" Денис Бояринцев высказался о последних матчах петербургского "Зенита" перед наступлением в РПЛ зимней паузы.
Фото: ФК "Зенит"
"Проиграли две игры, но была концовка первой части — люди уже на чемоданах. Может, это непрофессионально, но психология играет свою роль. "Крылья" и "Акрон" были мотивированнее, потому и победили. Ничего в этом нет, весной "Зенит" продолжит борьбу за чемпионство, а другим командам будет тяжело. Конечно, можно взять таких же сильных игроков, но более мотивированных на победы. "Зениту" надо искать усиление", - приводит слова Бояринцева "Чемпионат".

Петербургский "Зенит" в последних двух матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 перед наступлением зимней паузы потерпел два домашних поражения. В 17-м туре сине-бело-голубые проиграли самарским "Крылья Советов" (2:3), а в 18-м туре потерпели поражение от тольяттинского "Акрона" (1:2).

Тем самым, у "Зенита" в активе осталось 39 очков, и команда Сергея Семака в турнирной таблице спустилась на второе место, уступив лидерство футбольному клубу "Краснодар", который набрал такое же количество очков, но обошёл петербуржцев по дополнительным показателям (а именно - результату личной встречи).

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