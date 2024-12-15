"Осенью в чемпионате надо мощно финишировать. Пример этому — "Спартак", который просто прекрасно выступил. Это мощный каток, они носятся, как на мотоциклах. Это то, как надо готовиться. Они показали быстроту, взаимодействия, красоту в атаке, строгость в обороне. Многими специалистами команда высоко не котировалась", - приводит слова Стрепетова Legalbet.
Московский "Спартак" по итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. У подопечных Деяна Станковича после 18 сыгранных матчей в активе имеется 37 очков. Отставание от лидирующих "Краснодара" и петербургского "Зенита" составляет 2 очка. Перед наступлением зимней паузы красно-белые одержали шесть побед подряд с общим счётом 19:2.
В 19-м туре, который запланирован на 28 февраля - 3 марта, "Спартак" на своем поле сыграет против футбольного клуба "Оренбург".
"Это мощный каток". Алексей Стрепетов похвалил игру "Спартака" перед зимней паузой
Бывший игрок петербургского "Зенита" Алексей Стрепетов высказался об игре московского "Спартака" в осенней части текущего сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"