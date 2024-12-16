"У "Динамо" с опорниками все нормально. Мне кажется, Фомин тянет по уровню. Глебова нужно покупать, если только Чавеса будут продавать. Его покупка создаст конкуренцию во вред. Слишком много хороших игроков на одну позицию", - цитирует Пименова "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник "Ростова" Данил Глебов может перейти в московское "Динамо" в зимнее трансферное окно за 8 миллионов евро. В текущем сезоне футболист провел во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 8 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками. Южане занимают 7-е место с 26-ю очками.
Пименов - об интересе "Динамо" к Глебову: его покупка создаст конкуренцию во вред
Экс-игрок сборной России Руслан Пименов высказался о возможном переходе полузащитника "Ростова" Данила Глебова в "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"