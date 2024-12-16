"Самое счастливое событие года лично для вас? Возвращение в родной клуб и город. Я получаю удовольствие от работы и ценю каждый день, каждую тренировку и каждую игру", - цитирует Мусаева Sport24.
Мурад Мусаев возглавил "Краснодар" в марте этого года после отставки сербского специалиста Владимира Ивича. Ранее Мусаев уже работал в клубе на должности главного тренера.
По итогам сезона-2023/2024 южане стали серебряными призерами чемпионата России. После 18-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева располагается на первой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками.
Мусаев: самое счастливое событие года? Возвращение в родной клуб и город
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев назвал самое счастливое событие 2024 года.
Фото: ФК "Краснодар"