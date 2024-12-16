"Спартаку" требовался игрок, способный наладить взаимодействие с Угальде. Манфред — футболист, сильно зависящий от партнера. Ему нужен человек, с которым он может играть в „стенку“ и чувствовать игровую химию. С появлением Барко игра Угальде изменилась к лучшему. Убери аргентинца — и Манфред перестанет забивать, после чего его вновь начнут критиковать", — отметил Пименов в беседе с "СЭ".
Напомним, что Эсекьель Барко пришел в команду в летнее межсезонье за 14 миллионов евро из аргентинского "Ривер Плейта". 25-летний полузащитник в своей первой же игре за московский клуб смог отличиться забитым мячом. В дальнейшем Барко принял участие в 17 матчах чемпионата, записав на свой счет 8 голов и 6 ассистов.
Манфред Угальде был приобретен в зимнее трансферное окно в сезоне 23/24, и за первые 12 матчей в Российской Премьер-Лиге у костариканского нападающего было 0 результативных действий. В текущем сезоне РПЛ Угальде провел 18 матчей, в которых отметился 15 голами и 3 голевыми передачами.
Пименов: без Барко Угальде перестанет забивать, и мы снова начнем его критиковать
Бывший игрок сборной России Руслан Пименов дал оценку игровых качеств форварда "Спартака" Манфреда Угальде и его партнера по команде Эсекьеля Барко.
Фото: ФК "Спартак"