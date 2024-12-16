"Это же красивая история. Если команда задержится в РПЛ, я только за. Главное, чтобы не было как с "Тосно". Который сыграл один сезон и закрылся. "Акрон" обыграл "Зенит" – это было красиво. Теперь надо, чтобы они не снялись и не сказали: "Мы наигрались, до свидания". Пусть "Акрон" будет как "Манчестер Юнайтед". Пусть они будут одинаковыми", – приводит слова Колодина Metaratings.
Тольяттинский футбольный клуб "Акрон" был основан в 2018 году. В сезоне-2024/25 команда из Самарской области в первый раз в своей истории принимает участие в высшем футбольном дивизионе национального первенства.
После 18-го тура Российской Премьер-Лиги подопечные Заура Тедеева одержали 6 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 8 поражений. Тем самым, тольяттинцы набрали 22 очка, которые позволяют на данный момент занимать девятое место в турнирной таблице чемпионата России (отрыв от зоны стыковых матчей составляет 6 очков, а от зоны прямого вылета - 9 очков).
Колодин пожелал "Акрону" не повторить историю "Тосно" и быть как "Манчестер Юнайтед"
Бывший игрок сборной России Денис Колодин высказался о дебютном участии в Российской Премьер-Лиге тольяттинского "Акрона".
Фото: ФК "Акрон"