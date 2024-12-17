"Спартак" ворвался в тройку и догнал лидеров чемпионата России. Это обусловлено хорошей игрой, которая радует глаз. А также спадом и потерей очков со стороны "Краснодара" и "Зенита". Если бы они продолжали выступать на хорошем уровне, "Спартак" при такой игре не приблизился бы к ним. Однако красно-белые показали в концовке, что будут бороться и претендовать на первое место", - цитирует Балахнина "Чемпионат".
После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками, на второй строчке располагается петербургский "Зенит" с таким же количеством очков в своем активе. Московский "Спартак" замыкает тройку лидеров, отставая от южан на два очка. В 19-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом".
Напомним, что "Спартак" сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Этим летом красно-белых возглавил Деян Станкович, ранее сербский специалист работал в венгерском "Ференцвароше" и сербской "Црвене Звезде".
Балахнин: "Спартак" показал, что будет бороться за чемпионство - их игра радует глаз
Российский тренер Сергей Балахнин высказался об игре московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"