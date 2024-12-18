Первак: не удивлюсь, если Зиньковский окажется в ЦСКА

- Зиньковский может оказаться и в других топ-клубах РПЛ. Надо смотреть, у кого нехватка полузащитника такого плана. Я не удивлюсь, если Зиньковский окажется в ЦСКА. Чего такого-то? Я вообще ничему не удивляюсь уже. Давно прошли вoйны между "Спартаком" и ЦСКА. Совершенно нечему удивляться, - цитирует Первака Legalbet.
Ранее в СМИ была информация, что зимой "Спартак" может расстаться с большим количеством футболистов - в числе этих игроков была фамилия Зиньковского, который в последних матчах не играл за "Спартак".
Зиньковский выступает за "Спартак" с 2022 года. В общей сложности футболист провел за красно-белых 87 матчей, забил семь голов и сделал 11 голевых передач.
В этом сезоне Зиньковский провел семь матчей в РПЛ, но не смог забить или ассистировать партнерам.