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Первак: не удивлюсь, если Зиньковский окажется в ЦСКА

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак высказался о вингере столичной команды Антоне Зиньковском.
Фото: ФК "Спартак"
- Зиньковский может оказаться и в других топ-клубах РПЛ. Надо смотреть, у кого нехватка полузащитника такого плана. Я не удивлюсь, если Зиньковский окажется в ЦСКА. Чего такого-то? Я вообще ничему не удивляюсь уже. Давно прошли вoйны между "Спартаком" и ЦСКА. Совершенно нечему удивляться, - цитирует Первака Legalbet.

Ранее в СМИ была информация, что зимой "Спартак" может расстаться с большим количеством футболистов - в числе этих игроков была фамилия Зиньковского, который в последних матчах не играл за "Спартак".

Зиньковский выступает за "Спартак" с 2022 года. В общей сложности футболист провел за красно-белых 87 матчей, забил семь голов и сделал 11 голевых передач.

В этом сезоне Зиньковский провел семь матчей в РПЛ, но не смог забить или ассистировать партнерам.

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